Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımı olay oldu! Tepkiler sonrası kısa sürede kaldırdı - Son Dakika

Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı oynanırken Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef de Souza'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"UTANÇ VERİCİ"

Josef de Souza, Galatasaray'ın Rizespor karşısında ikinci kez penaltı kullanmasının ardından, "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum." ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu gelen tepkilerin ardından kısa süre içinde paylaşımını sildi.