Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımı olay oldu! Tepkiler sonrası kısa sürede kaldırdı - Son Dakika
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Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımı olay oldu! Tepkiler sonrası kısa sürede kaldırdı

27.02.2022 21:45
Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımı olay oldu! Tepkiler sonrası kısa sürede kaldırdı

Bugün oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından Beşiktaşlı Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'ın maçta 2. penaltıyı kazanması sonrası, "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum." sözlerine yer verdi. Brezilyalı futbolcu tepki çeken paylaşımı kısa sürede kaldırdı.

Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı oynanırken Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef de Souza'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"UTANÇ VERİCİ"

Josef de Souza, Galatasaray'ın Rizespor karşısında ikinci kez penaltı kullanmasının ardından, "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum." ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu gelen tepkilerin ardından kısa süre içinde paylaşımını sildi.

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Josef de Souza, Galatasaray, Brezilya, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımı olay oldu! Tepkiler sonrası kısa sürede kaldırdı - Son Dakika


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