Beşiktaşlı Michy Batshuayi, Belçika Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı - Son Dakika
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Beşiktaşlı Michy Batshuayi, Belçika Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı

18.03.2022 17:37
Beşiktaşlı Michy Batshuayi, Belçika Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı

Belçika Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ve Burkina Faso ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Belçika Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ve Burkina Faso ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Roberto Martinez, aday kadroya Beşiktaşlı Michy Batshuayi'yi de dahil etti.

Kadroda Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois ve Romelu Lukaku gibi oyunculara yer verilmedi.

İrlanda Cumhuriyeti ile 26 Mart'ta deplasmanda, Burkina Faso ile 29 Mart'ta evinde karşılaşacak Belçika'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Blackburn Rovers), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Strasbourg).

Defans: Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Jason Denayer (Olimpik Lyon), Wout Faes, Thomas Foket (Reims), Arthur Theate (Atalanta), Siebe Van der Heyden (Union Saint-Gilloise).

Orta saha: Charles de Ketelaere, Hans Vanaken (Club Brugge), Leander Dendocker (Wolverhampton), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Orel Mangala (Stuttgart), Alexis Saelemaekers (Milan), Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Youri Tielemans (Leicester City), Yari Verschaeren (Anderlecht).

Forvet: Michy Batshuayi (Beşiktaş), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Rennes), Divock Origi (Liverpool), Leandro Trossard (Brighton), Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise).

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İrlanda Cumhuriyeti, Belçika, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Michy Batshuayi, Belçika Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı - Son Dakika


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