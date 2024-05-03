Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy ve Omar Colley, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü

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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Omar Colley, Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek bir sonraki hafta oynanacak olan Alanyaspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda bu maçta sarı kart gören Semih Kılıçsoy ve Omar Colley, sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Genç oyuncu Semih Kılıçsoy bu maç öncesi Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarında; Omar Colley ise, Fenerbahçe, Alanyaspor ve İstanbulspor mücadelelerinde kart görmüştü. - İSTANBUL