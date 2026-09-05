Beşiktaşlı taraftarlar Fenerbahçe derbisi için Chobani Stadyumu'na konvoyla gitti
Süper Lig'in 4'üncü haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu önünden 30 araçlık konvoyla Chobani Stadyumu'na hareket etti. Saat 20.00'de başlayacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.
SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Chobani Stadyumu'na ulaşmak üzere yola çıktı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu önünden 30 araçlık konvoyla Chobani Stadyumu'na hareket etti. Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Kaynak: DHA
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