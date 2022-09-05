Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama - Son Dakika
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Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama

05.09.2022 09:41
Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama

Beşiktaşlı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden Siyah-beyazlı takımlarını, İstanbul Havalimanı'nda sevgi tezahüratlarıyla karşıladılar.

Beşiktaşlı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden Siyah-beyazlı takımlarını, İstanbul Havalimanı'nda sevgi tezahüratlarıyla karşıladılar.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Taraftarlarımız, müsabakanın ardından bir holiganın saldırısına uğrayan Cenk Tosun ile Salih Uçan'a, arkadaşlarını korumak maksadıyla holigana müdahale ettiği için kırmızı kart gören Josef de Souza'ya ve rakip takım yöneticileriyle teknik heyetinin iftiralarına maruz kalan genç futbolcumuz Oğuzhan Akgün başta olmak üzere teknik direktörümüz Valerien Ismael ile futbolcularımıza sevgi tezahüratlarıyla destek oldular" ifadeleri yer aldı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, MKE Ankaragücü, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama - Son Dakika
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