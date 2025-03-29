Beşiktaşlı Taraftarlardan Derbiye Yoğun İlgi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaşlı Taraftarlardan Derbiye Yoğun İlgi

Beşiktaş, Galatasaray ile derbi maçı öncesi taraftarlar stadyumda coşkulu bir bekleyiş içinde.

29.03.2025 18:51
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Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maça yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, derbiye yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Meydanı, Köyiçi ve Beşiktaş çarşıda toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde ağaçlı yoldan müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket ettiler.

Stadyum önünde de davul ve zurna eşliğinde marş söyleyen siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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