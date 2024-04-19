Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç, 3 ay sonra forma giydi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç, 3 ay sonra forma giydi

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcusu Tayyip Talha Sanuç, MKE Ankaragücü maçıyla 3 ay aradan sonra formasına kavuştu. Teknik direktör Fernando Santos tarafından tercih edilmeyen Tayyip Talha, sakatlanan Emrecan Terzi'nin yerine oyuna dahil oldu.

19.04.2024 22:08
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Beşiktaş'ta 24 yaşındaki futbolcu Tayyip Talha Sanuç, tam 3 ay sonra MKE Ankaragücü maçıyla formasına kavuştu. Tayyip Talha, geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı Teknik Direktör Fernando Santos tarafından kadroda çok fazla tercih edilmiyordu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda eşi doğum yapacağı için kamptan ayrılan Umut Meraş'ın yerine sol uyluk üst bölgesinde yüksek risk saptanmasına rağmen kendi talebiyle kadroya dahil edilen ve maça 11'de başlayan Emrecan Terzi, müsabakanın 44. dakikasında sakatlanarak maça devam edemedi. Emrecan'ın yerine ise Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.

Tayyip de böylelikle tam 3 ay sonra formasına kavuştu. Son olarak ligin 21. haftasında 20 Ocak 2024 tarihinde deplasmanda Pendikspor'la oynanan ve Kartal'ın 4-0 kaybettiği mücadelede top koşturan 24 yaşındaki oyuncuya, söz konusu maçtan sonra Portekizli teknik direktör Fernando Santos tarafından görev verilmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç, 3 ay sonra forma giydi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç, 3 ay sonra forma giydi - Son Dakika
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