Beşiktaşlı yıldızın, Messi'yi canlı yayında çıldırtan sözü ortaya çıktı!

Dünya Kupası çeyrek final turunda Arjantin, Hollanda'yı devirerek yarı finale yükselen Arjantin'de maç sonu Lionel Messi'nin röportajı sırasında yaşananlar olay oldu.

"MESSI KONUSUNDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldikleri maçın ardından Lionel Messi röportaj verdiği sırada kendisine bakan Weghorst'a çok sinirlendi. Arjantinli yıldız, Hollandalı futbolcuya, "Ne bakıyorsun aptal? Devam et!" dedi. Weghorst daha sonra yaptığı açıklamada, "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. El sıkışmak istemiştim." ifadelerini kullandı.

"BURAYA GEL"

Karşılaşmayı statta takip eden Arjantinli efsane futbolcu Sergio Agüero, Weghorst'un yanına giderek olayların büyümesini engellerken Hollandalı golcünün, Messi'ye "Buraya gel." dediğini açıkladı.