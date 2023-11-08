Beşiktaşlılar adını sayıklamakta haksız değil! Anderson Talisca, Arabistan\'ı sallıyor

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da forma giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, bu sezon yaptıklarıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

22 GOLE KATKI VERDİ

Al Nassr formasıyla bu sezon toplamda 19 maça çıkan Talisca, söz konusu mücadelelerde 18 kez gol atıp 4 de asist yapmayı başardı.

72 MAÇTA 68 SKOR KATKISI

2021 yılından bu yana Al Nassr forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibinde toplamda ise 72 maça çıktı ve 60 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.