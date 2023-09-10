Katar'dan gelen çılgın teklifi reddetti! İşte Aboubakar'ın elinin tersiyle ittiği para - Son Dakika

Katar'dan gelen çılgın teklifi reddetti! İşte Aboubakar'ın elinin tersiyle ittiği para

Son Güncelleme: 10.09.2023 11:41

Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar'ın Katar'dan gelen 9.5 milyon euroluk teklifi siyah-beyazlılar için reddettiği ortaya çıktı. Böylece Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ta 3 seneden kazanacağı parayı 1 senede kazanma fırsatını elinin tersiyle itti.

Beşiktaş'a geçen sezon ara transfer döneminde Al Nassr'dan transfer olan Vincent Abobuakar, siyah-beyazlıların en önemli aktörlerinden biri oldu. Kamerunlu golcünün, Katar ekibi Al Rayyan'ın yıllık 9.5 milyon euroyu bulan teklifini reddettiği ortaya çıktı.

DEV ÜCRETİ REDDETTİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Katar ekibi, Aboubakar'a 8 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro şampiyonluk bonusu olmak üzere toplam 9.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Ancak Beşiktaş'a 3.1 milyon euroya imza atan Aboubakar'ın bu teklifi reddettiği belirtildi.

3 YILDA KAZANACAĞI PARAYI 1 SENEDE KAZANACAKTI

Aboubakar böylece Beşiktaş'ta 3 yılda kazanacağı parayı Katar ekibinde 1 senede kazanma şansını elinin tersiyle itti. Beşiktaş'ın da takımdan asla göndermeyi düşünmediği yıldız futbolcu, kendisinin de gitmek istemediğini göstermiş oldu.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katar'dan gelen çılgın teklifi reddetti! İşte Aboubakar'ın elinin tersiyle ittiği para - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar'dan gelen çılgın teklifi reddetti! İşte Aboubakar'ın elinin tersiyle ittiği para - Son Dakika
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