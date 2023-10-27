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Burak Yılmaz otel basmaya gelen öfkeli taraftarların önüne dikildi! Tek cümlesiyle kalabalığı dağıttı - Son Dakika

Burak Yılmaz otel basmaya gelen öfkeli taraftarların önüne dikildi! Tek cümlesiyle kalabalığı dağıttı

Son Güncelleme: 27.10.2023 08:19

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, takımın kaldığı otelin önüne gitti. Futbolculara tepki gösteren taraftarlarla teknik sorumlu Burak Yılmaz konuştu. Yılmaz, ''Siz bir şey demeden söyleyeyim, haklısınız. Tamam mı?'' diyerek taraftarları yatıştırdı.

Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar büyük yıkım yaşadı. Otelin önüne giden taraftarları teknik sorumlu Burak Yılmaz sakinleştirdi.

"NE DESENİZ HAKLISINIZ"

Burak Yılmaz taraftarlara yaptığı konuşmada, "Siz bir şey demeden söyleyeyim, haklısınız. Tamam mı? Haklısınız. Ayağınıza sağlık, Allah razı olsun. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun. İnşallah düzeleceğiz." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİM İSTİFA"

Öte yandan karşılaşmada Bodo/Glimt'in attığı 2. golün ardından Beşiktaşlı taraftarlar "Yönetim istifa" sloganları attı.

Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz otel basmaya gelen öfkeli taraftarların önüne dikildi! Tek cümlesiyle kalabalığı dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burak Yılmaz otel basmaya gelen öfkeli taraftarların önüne dikildi! Tek cümlesiyle kalabalığı dağıttı - Son Dakika
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