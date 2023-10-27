Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar büyük yıkım yaşadı. Otelin önüne giden taraftarları teknik sorumlu Burak Yılmaz sakinleştirdi.
Burak Yılmaz taraftarlara yaptığı konuşmada, "Siz bir şey demeden söyleyeyim, haklısınız. Tamam mı? Haklısınız. Ayağınıza sağlık, Allah razı olsun. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun. İnşallah düzeleceğiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan karşılaşmada Bodo/Glimt'in attığı 2. golün ardından Beşiktaşlı taraftarlar "Yönetim istifa" sloganları attı.
Son Dakika › Spor › Burak Yılmaz otel basmaya gelen öfkeli taraftarların önüne dikildi! Tek cümlesiyle kalabalığı dağıttı - Son Dakika