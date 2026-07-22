Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha - Son Dakika
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Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Beşiktaş\'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha
22.07.2026 14:30
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Muhammed Salah transferini gerçekleştirmeye hazırlanan Beşiktaş, aynı zamanda Igor Julio, Joe Willock ve Johan Bakayoko için de temaslarını sürdürüyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın ana gündem maddesi Muhammed Salah olmaya devam ediyor. 

BEŞİKTAŞ TEYİT ALDI, BEKLEMEYE GEÇTİ

34 yaşındaki Mısırlı yıldızla yıllık 12 milyon Euro üzerinden 2 yıllık anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yapılan son temasta anlaşmaya sadık olunduğu teyidini aldı. Ancak Salah'ın menajeri Ramy Abbas'ın sezon başına yaklaşık 6 milyon Euro'yu (%35) bulan komisyon talebi transferde pürüz yarattı. Talebi reddeden Beşiktaş yönetimi, el sıkışılan ilk rakamlarda sabit kalacağını ileterek menajer tarafının kararını beklemeye geçti.

SALAH DIŞINDA 3  TRANSFER DAHA

Salah transferindeki bekleyiş sürerken, siyah-beyazlı yönetim teknik direktör İtaliano'nun raporu doğrultusunda diğer mevkiler için de temaslarını hızlandırdı: İtaliano'nun aradığı tempolu ve dinamik orta saha profilinde olan Newcastle United'ın 26 yaşındaki oyuncusu Joe Willock için resmi temaslara başlandı.

Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Savunma hattı için Flamengo forması giyen Leo Pereira ile yapılan görüşmelerde ortak noktada buluşulamaması üzerine alternatif rota çizildi. Siyah-beyazlılar, İtaliano'nun eski öğrencisi olan ve Brighton'da oynayan İgor Julio'yu gündemine aldı.

Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Kanat takviyesi için listesinin ilk sırasına Leipzig'in 23 yaşındaki Belçikalı yıldızı Johan Bakayoko'yu koyan Beşiktaş, hem oyuncu hem de kulübüyle iletişime geçerek maliyet araştırmasına başladı. Genç yeteneğin talibinin çok olması ise süreci zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Muhammed Salah, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha - Son Dakika

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