Beşiktaş\'ta Ümit Akdağ\'ın cezası belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynadığı mücadelenin 77. dakikasında rakibi Larsen’e yaptığı sert müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Ümit Akdağ'ın yaptırımı belli oldu.

2 MAÇ MEN

UEFA Disiplin Kurulu, genç stoperin pozisyonunu disiplin yönetmeliğinin 15/1 maddesinde yer alan "oldukça sert müdahale" kapsamına alarak 2 maç men cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

HAPOEL BEER SHEVA MAÇINDA DA OLMAYACAK

Kırmızı kart cezasının ilkini Beşiktaş’ın Celtic ile deplasmanda oynadığı müsabakada çeken Ümit Akdağ, UEFA’dan çıkan 2 maçlık karar doğrultusunda bir karşılaşmada daha forma giyemeyecek. Sezon başında Corendon Alanyaspor'dan kadroya katılan 23 yaşındaki savunmacı, siyah-beyazlıların Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı kritik UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.