Beşir Briant Slovenya'ya Geçti - Son Dakika
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Beşir Briant Slovenya'ya Geçti

Beşir Briant Slovenya\'ya Geçti
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Kamerun asıllı Beşir Briant, KK Cedevita Olimpija ile anlaşarak kariyerine Slovenya'da devam edecek.

İZMİR'de geçen sezon Karşıyaka'nın Basketbol Gençler Ligi takımında forma giyen, FIBA U17 Dünya Kupası'nda da ay-yıldızlı kadroda yer alan Kamerun asıllı uzun Beşir Briant, Sloven ekibi KK Cedevita Olimpija ile anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon tecrübe kazanarak, U17 Dünya Kupası'nda da etkili bir performans sergileyen 17 yaşındaki Beşir Briant kariyerine Slovenya'da devam edecek.

Kaynak: DHA

Slovenya, Kamerun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşir Briant Slovenya'ya Geçti - Son Dakika

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