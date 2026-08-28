Beşir Briant Slovenya\'ya Geçti

İZMİR'de geçen sezon Karşıyaka'nın Basketbol Gençler Ligi takımında forma giyen, FIBA U17 Dünya Kupası'nda da ay-yıldızlı kadroda yer alan Kamerun asıllı uzun Beşir Briant, Sloven ekibi KK Cedevita Olimpija ile anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon tecrübe kazanarak, U17 Dünya Kupası'nda da etkili bir performans sergileyen 17 yaşındaki Beşir Briant kariyerine Slovenya'da devam edecek.