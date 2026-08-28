Beşir Briant Slovenya'ya Geçti
Kamerun asıllı Beşir Briant, KK Cedevita Olimpija ile anlaşarak kariyerine Slovenya'da devam edecek.
İZMİR'de geçen sezon Karşıyaka'nın Basketbol Gençler Ligi takımında forma giyen, FIBA U17 Dünya Kupası'nda da ay-yıldızlı kadroda yer alan Kamerun asıllı uzun Beşir Briant, Sloven ekibi KK Cedevita Olimpija ile anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon tecrübe kazanarak, U17 Dünya Kupası'nda da etkili bir performans sergileyen 17 yaşındaki Beşir Briant kariyerine Slovenya'da devam edecek.
Kaynak: DHA
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