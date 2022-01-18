- BETAV 2. Kar Şenliği başladı

BİTLİS - Bitlis'te ilki 3 yıl önce düzenlenen Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Kar Şenliği'nin ikincisi renkli görüntülere sahne oldu.

Bitlis merkezde bulunan Erhan Onur Güler Kayak Merkezi'nde düzenlenen şenlik kapsamında yıldızlar, gençler, kadınlar ve büyükler olmak üzere 4 kategoride kayak yarışları yapıldı. Etkinlik kapsamında şehir dışında yaşayan Bitlisliler bu vesile ile yıllar önce kayak yaptıkları tesiste tekrardan kayak yapmanın heyecanını yaşadılar.

BETAV'ın düzenlemiş olduğu etkinlikte kayak yarışmalarına katılan yarışçılar kıyasıya mücadele ederken, yarışların sonunda dereceye girenlere madalya ve altın verildi.

BETAV'ın İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, BETAV olarak eğitimin yanı sıra sportif faaliyetlerle de ilgileneceklerini belirtti. Dalkıran, "BETAV olarak eğitim etkinliklerinin yanına spor etkinliklerini de eklemeyi kararlaştırdık. Bundan 3 yıl evvel birincisini, bugün de BETAV 2. Kar Şenliği adı altında bir yarışma düzenledik. Bugün ki etkinlikte hem atletizm hem de kayak yarışları yapıldı. Kadınlar, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 kategoride yarışlarımız yapıldı. Güzel bir etkinlik düzenledik. Her zaman olduğu gibi Eren ailesinin katkıları da oldu" dedi.

Aslen Bitlisli olan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ise bu tesiste 40 yıl kayak yaptığını ifade etti. TFK Başkanı Oto, "BETAV'ın bugün ikincisini düzenlemiş olduğu kar festivalinden ötürü çok mutluyum. Bu organizasyonları daha sık bir hale getirmeliyiz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bitlis halkının buna ihtiyacı var. Ben bugün çok duygulandım. Çünkü bu dağda 40 sene kayak kaydım. Bugünde buradaki etkinliği seyretmekten büyük mutluluk duydum. Bitlislilere, Eren ailesine çok teşekkür ediyorum. Bitlis için sadece kayak değil atletizm olsun güreş olsun bütün spor dallarını desteklemeye hazırız. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Düzenlenen kar şenliğinin sonunda kayak yarışları ve atletizm yarışlarında dereceye girenlere Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve diğer katılımcılar tarafından ödülleri verilirken, ayrıca vatandaşlara sucuk ekmek ikramında bulunuldu.