BEÜ, ÜNİLİG Muay Thai Şampiyonası\'nda Zirvede

Üniversiteler arası spor organizasyonlarının en prestijli mücadelelerinden biri olan ÜNİLİG Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) büyük bir başarıya imza atarak zirveye yerleşti.

Üniversiteler arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 280 sporcunun katıldığı organizasyonda 61 üniversite şampiyonluk için mücadele etti. Üç gün süren ve büyük heyecana sahne olan müsabakalarda kadın ve erkek sporcular ringde ter dökerken, dereceye giren isimler kupa ve madalyalarla ödüllendirildi.

BEÜ'lü sporcular, erkekler 71 kilo kategorisinde ve kadınlar 48 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde ederek üniversitelerine büyük gurur yaşattı.

Ayrıca erkekler Wai Kru kategorisinde kazanılan Türkiye üçüncülüğü de üniversitenin başarısını taçlandırdı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, elde edilen derecelerle üniversitenin spor alanındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin disiplinli çalışmaları ve azimleri şampiyonada alınan sonuçlara doğrudan yansımıştır. Hem akademik hem de sportif alanda gösterdikleri başarı bizleri son derece gururlandırmaktadır. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Bitlis Eren Üniversitesi olarak spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı. - BİTLİS