BEÜ, ÜNİLİG Muay Thai Şampiyonası'nda Zirvede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

BEÜ, ÜNİLİG Muay Thai Şampiyonası'nda Zirvede

BEÜ, ÜNİLİG Muay Thai Şampiyonası\'nda Zirvede
16.02.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Eren Üniversitesi, Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar ve erkeklerde birincilik elde etti.

Üniversiteler arası spor organizasyonlarının en prestijli mücadelelerinden biri olan ÜNİLİG Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) büyük bir başarıya imza atarak zirveye yerleşti.

Üniversiteler arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 280 sporcunun katıldığı organizasyonda 61 üniversite şampiyonluk için mücadele etti. Üç gün süren ve büyük heyecana sahne olan müsabakalarda kadın ve erkek sporcular ringde ter dökerken, dereceye giren isimler kupa ve madalyalarla ödüllendirildi.

BEÜ'lü sporcular, erkekler 71 kilo kategorisinde ve kadınlar 48 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde ederek üniversitelerine büyük gurur yaşattı.

Ayrıca erkekler Wai Kru kategorisinde kazanılan Türkiye üçüncülüğü de üniversitenin başarısını taçlandırdı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, elde edilen derecelerle üniversitenin spor alanındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin disiplinli çalışmaları ve azimleri şampiyonada alınan sonuçlara doğrudan yansımıştır. Hem akademik hem de sportif alanda gösterdikleri başarı bizleri son derece gururlandırmaktadır. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Bitlis Eren Üniversitesi olarak spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Eren Üniversitesi, Muay Thai, Türkiye, Bitlis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BEÜ, ÜNİLİG Muay Thai Şampiyonası'nda Zirvede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

21:19
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
21:14
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!
20:59
Çarpıcı iddia Galatasaray, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
20:34
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 22:05:51. #7.11#
SON DAKİKA: BEÜ, ÜNİLİG Muay Thai Şampiyonası'nda Zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.