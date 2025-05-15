BEUN Judo Takımı'ndan Büyük Başarı! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

BEUN Judo Takımı'ndan Büyük Başarı!

BEUN Judo Takımı\'ndan Büyük Başarı!

BEUN, Türkiye Judo Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak adını zirveye yazdırdı.

15.05.2025 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası'nda büyük bir başarıya daha imza attı. 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya ve takım halinde 2 kupa kazanan BEUN Judo Takımı, üniversitelerarası mücadeleye damgasını vurdu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Trakya Üniversitesi iş birliğinde, 37. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında 12-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirilen şampiyonaya 33 üniversiteden 239 sporcu katıldı. BEUN, ferdi ve takım kategorilerinde gösterdiği üstün performansla Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında bir kez daha adını zirveye yazdırdı.

BEUN BESYO Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Ejder Toktay, 81 kg kategorisinde altın madalya kazanırken; BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencisi Hatice Vandemir de 78 kg kategorisinde zirveye çıkarak ikinci altın madalyayı aldı. Yine BESYO Antrenörlük öğrencisi Burak İsmail Şengür, 73 kg kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada BESYO öğrencileri Berat Hıdır +100 kg'da ve Eslem Esra Serbest +78 kg'da ve Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Dilara Ulama 52 kg'da bronz madalya kazandı. Takım kategorisinde ise BEUN Erkek Judo Takımı genel sıralamada 3'üncülük kupasını, Mix Judo Takımı ise karışık takım müsabakalarında 2'ncilik kupasını BEUN'a kazandırarak büyük bir takım başarısına imza attı.

BEUN öğrencilerinin şampiyonada elde ettikleri başarı üzerine açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilerin gösterdikleri üstün başarıdan duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirerek sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sporu yalnızca fiziksel bir etkinlik değil; disiplin, azim, takım ruhu ve kararlılık gerektiren bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Üniversitemizin başarılı sporcuları, Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası'nda göstermiş oldukları üstün performansla hem bizleri hem de şehrimizi gururlandırmışlardır. Bu başarılar, Üniversitemizin sporu teşvik eden vizyonunun, güçlü akademik kadrosunun ve nitelikli öğrencilerinin bir yansımasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Ülkemizin genç sporcularına her daim destek sunan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine, üniversitelerimizin sportif gelişimini destekleyen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK ailesi olmak üzere organizasyonun başarılı şekilde gerçekleşmesine sunduğu değerli katkılarından dolayı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna ve ev sahipliği için Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile Trakya Üniversitesi ailesine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, şampiyonada önemli dereceler elde ederek madalya ve takım kupası almaya hak kazanan değerli öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, onlara her zaman destek olan BESYO hocalarımıza ve antrenörlerimize de emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarıların, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası camiadaki görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyor, öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, spora verdiği önem ve sporcu öğrencilerine sağladığı destekle Türkiye'deki üniversiteler arasında adını her geçen gün daha da yukarılara taşımaya devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, zonguldak, Türkiye, Edirne, Eğitim, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BEUN Judo Takımı'ndan Büyük Başarı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı Bir detay hayatını kurtardı Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı! Bir detay hayatını kurtardı
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti

13:01
İngiliz medyası, Putin’in suikast endişesinden dolayı Türkiye’ye gelmediğini iddia etti
İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti
12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
17:47
Kocaelispor ayrılığı duyurdu Batuhan Şen, Galatasaray’a geri döndü
Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:38
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti
Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
17:20
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
17:20
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
17:09
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
16:54
İstanbul Havalimanı, Dünya’nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, Dünya'nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 13:12:23. #7.13#
SON DAKİKA: BEUN Judo Takımı'ndan Büyük Başarı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.