BEUN Judo Takımı\'ndan Büyük Başarı!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası'nda büyük bir başarıya daha imza attı. 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya ve takım halinde 2 kupa kazanan BEUN Judo Takımı, üniversitelerarası mücadeleye damgasını vurdu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Trakya Üniversitesi iş birliğinde, 37. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında 12-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirilen şampiyonaya 33 üniversiteden 239 sporcu katıldı. BEUN, ferdi ve takım kategorilerinde gösterdiği üstün performansla Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında bir kez daha adını zirveye yazdırdı.

BEUN BESYO Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Ejder Toktay, 81 kg kategorisinde altın madalya kazanırken; BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencisi Hatice Vandemir de 78 kg kategorisinde zirveye çıkarak ikinci altın madalyayı aldı. Yine BESYO Antrenörlük öğrencisi Burak İsmail Şengür, 73 kg kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada BESYO öğrencileri Berat Hıdır +100 kg'da ve Eslem Esra Serbest +78 kg'da ve Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Dilara Ulama 52 kg'da bronz madalya kazandı. Takım kategorisinde ise BEUN Erkek Judo Takımı genel sıralamada 3'üncülük kupasını, Mix Judo Takımı ise karışık takım müsabakalarında 2'ncilik kupasını BEUN'a kazandırarak büyük bir takım başarısına imza attı.

BEUN öğrencilerinin şampiyonada elde ettikleri başarı üzerine açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilerin gösterdikleri üstün başarıdan duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirerek sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sporu yalnızca fiziksel bir etkinlik değil; disiplin, azim, takım ruhu ve kararlılık gerektiren bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Üniversitemizin başarılı sporcuları, Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası'nda göstermiş oldukları üstün performansla hem bizleri hem de şehrimizi gururlandırmışlardır. Bu başarılar, Üniversitemizin sporu teşvik eden vizyonunun, güçlü akademik kadrosunun ve nitelikli öğrencilerinin bir yansımasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Ülkemizin genç sporcularına her daim destek sunan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine, üniversitelerimizin sportif gelişimini destekleyen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK ailesi olmak üzere organizasyonun başarılı şekilde gerçekleşmesine sunduğu değerli katkılarından dolayı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna ve ev sahipliği için Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile Trakya Üniversitesi ailesine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, şampiyonada önemli dereceler elde ederek madalya ve takım kupası almaya hak kazanan değerli öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, onlara her zaman destek olan BESYO hocalarımıza ve antrenörlerimize de emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarıların, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası camiadaki görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyor, öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, spora verdiği önem ve sporcu öğrencilerine sağladığı destekle Türkiye'deki üniversiteler arasında adını her geçen gün daha da yukarılara taşımaya devam ediyor. - ZONGULDAK