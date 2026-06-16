BEUN\'lu Sude Nur Basancı Dünya Şampiyonu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), uluslararası spor arenasındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi ve milli sporcu Sude Nur Basancı, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda, dünya şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Basancı, Dünya Şampiyonluğu yolunda rakiplerine geçit vermedi

8-13 Haziran 2026 tarihleri arasında dünyanın farklı ülkelerinden başarılı sporcuların mücadele ettiği organizasyonda Muaythai branşında ringe çıkan milli sporcu Sude Nur Basancı, şampiyonluk yolunda güçlü rakiplerini birer birer geride bıraktı. Tayland ve İspanya'dan rakiplerini mağlup ederek finale yükselen Basancı, final müsabakasında ev sahibi Brezilya'nın sporcusunu da yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 60 kilogram kategorisinde gösterdiği üstün performansla dünya şampiyonluğuna ulaşan başarılı sporcu, hem Türkiye'ye hem de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine büyük bir gurur yaşattı.

Türkiye Üniversite Milli Takımı dünyanın zirvesinde

Şampiyonada mücadele eden Türkiye Üniversite Milli Takımı da önemli bir başarı elde etti. Ay-yıldızlı ekip organizasyonu 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 8 madalya ile tamamlayarak takım halinde dünya şampiyonu oldu. Türk sporunun uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koyan bu tarihi başarıda, BEUN öğrencisi Sude Nur Basancı'nın kazandığı altın madalya önemli rol oynadı.

Rektör Özölçer: "Yeniden Dünya Şampiyonu olan öğrencimizle gurur duyuyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, dünya şampiyonu olan Sude Nur Basancı'yı tebrik ederek şu ifadeleri dile getirdi:

"Üniversitemizin milli gururu, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencimiz Sude Nur Basancı'nın FISU Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda Muaythai branşında dünya şampiyonu olması bizler için tarifsiz bir mutluluk ve büyük bir gurur kaynağıdır. Dünyanın en başarılı üniversiteli sporcularının mücadele ettiği böylesine önemli bir organizasyonda ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek altın madalyaya uzanan kıymetli öğrencimizi gönülden tebrik ediyorum.

Bu başarı; disiplinli çalışmanın, azmin, kararlılığın ve güçlü bir inancın en güzel neticesidir. Aynı zamanda üniversitemizde spora ve sporcuya verdiğimiz değerin, öğrencilerimize sunduğumuz akademik ve sportif desteklerin de anlamlı bir sonucudur. Sude Nur'un dünya şampiyonluğu, Türk sporunun, üniversite sporlarının ve gençlerimizin sahip olduğu potansiyelin de önemli bir göstergesidir.

Türkiye Üniversite Milli Takımımızın organizasyonu takım halinde dünya şampiyonu olarak tamamlaması da ayrıca gurur vericidir. Ülkemizin bayrağını uluslararası arenada dalgalandıran tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle genç sporcularımıza her daim destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine, üniversitelerimizin gelişimine sundukları katkılar dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanımız (YÖK) Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK ailesine şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mutlu Türkmen Hocamıza, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız'a üniversite sporlarına sunduğu kıymetli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca organizasyonda emeği bulunan FISU'ya, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonuna teşekkürlerimi iletiyorum.

Öğrencimizin yetişmesinde büyük emekleri bulunan Muaythai Milli Takım Antrenörü Cemal Kocabaş'a, Spor Bilimleri Fakültemizin değerli akademik kadrosuna ve katkı sunan herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyor; bir kez daha dünya şampiyonu olan değerli öğrencimiz Sude Nur Basancı'ya başarılarla dolu bir yükseköğrenim hayatı ve spor kariyeri diliyorum." - ZONGULDAK