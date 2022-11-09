Yılmaz Vural geri dönüyor! Yeni takımıyla herkesi çok şaşırtacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel ile yolların ayrılmasının ardından sürpriz bir hocanın ismi gündeme geldi.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Gürsel ile Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'in görüşme yaptığı aktarılarak, "Mustafa Gürsel'e bize yaşattığı başarılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

YILMAZ VURAL İSMİ GÜNDEME GELDİ

Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel'in ayrılığı sonrası gündeme Yılmaz Vural geldi. Deneyimli adamın, Bandırmaspor'dan teklif gelmesi durumunda ne karar vereceği merak konusu.