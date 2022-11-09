Yılmaz Vural geri dönüyor! Yeni takımıyla herkesi çok şaşırtacak - Son Dakika
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Yılmaz Vural geri dönüyor! Yeni takımıyla herkesi çok şaşırtacak

09.11.2022 21:20
Yılmaz Vural geri dönüyor! Yeni takımıyla herkesi çok şaşırtacak

Beyçimento Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı. Spor Toto 1. Lig ekibinde yeni hoca adayı olarak ise Yılmaz Vural'ın ismi gündeme geldi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel ile yolların ayrılmasının ardından sürpriz bir hocanın ismi gündeme geldi.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Gürsel ile Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'in görüşme yaptığı aktarılarak, "Mustafa Gürsel'e bize yaşattığı başarılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

YILMAZ VURAL İSMİ GÜNDEME GELDİ

Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel'in ayrılığı sonrası gündeme Yılmaz Vural geldi. Deneyimli adamın, Bandırmaspor'dan teklif gelmesi durumunda ne karar vereceği merak konusu.

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Teknik direktör Yılmaz Vural, Beyçimento Bandırmaspor yolunda Teknik direktör Yılmaz Vural, Beyçimento Bandırmaspor yolunda

Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılmaz Vural geri dönüyor! Yeni takımıyla herkesi çok şaşırtacak - Son Dakika


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