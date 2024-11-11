Beykan Şimşek'ten Elazığspor'a 10 Gollük Katkı - Son Dakika
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Beykan Şimşek'ten Elazığspor'a 10 Gollük Katkı

Beykan Şimşek\'ten Elazığspor\'a 10 Gollük Katkı

Elazığspor kaptanı Beykan Şimşek, bu sezon 5 gol ve 5 asistle takımına önemli katkılar sağladı.

11.11.2024 13:48
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Elazığspor'un yıldızı Beykan Şimşek etkili futbolunu sürdürmeye devam ediyor. Tecrübeli kaptan, 5 gol, 5 asistle 10 gole direkt katkıda bulundu.

Elazığspor'un takım kaptanlarından Beykan Şimşek, takımını sırtlamaya devam ediyor. Son oynanan Somaspor maçını 4-3 kazanan bordo-beyazlı ekipte Beykan, maçı 1 gol, 3 asistle tamamladı. Bu sezon cezası nedeniyle 1 maçı kaçıran ve 10 maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, 894 dakika sahada kalırken, 5 gol, 5 asistle katkı sağladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beykan Şimşek'ten Elazığspor'a 10 Gollük Katkı - Son Dakika

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