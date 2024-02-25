Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 42-28 mağlup etti - Son Dakika
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Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 42-28 mağlup etti

Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor\'u 42-28 mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Beykoz Belediyespor, sahasında Köyceğiz Belediyespor'u 42-28 mağlup etti. Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi takım 20-14 üstün tamamladı. İkinci devrede farkı açan Beykoz Belediyespor, sahadan 42-28 galip ayrıldı.

25.02.2024 19:23  Güncelleme: 19:24
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Beykoz Belediyespor, sahasında Köyceğiz Belediyespor'u 42-28 mağlup etti.

Ligde 15. haftanın kapanış müsabakasında Beykoz Belediyespor ile Köyceğiz Belediyespor karşı karşıya geldi.

Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi takım 20-14 üstün tamamladı. İkinci devrede farkı açan Beykoz Belediyespor, sahadan 42-28 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 42-28 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 42-28 mağlup etti - Son Dakika
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