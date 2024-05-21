Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabı 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 32-26 mağlup etti.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Beykoz Belediyespor, ligde 2023-2024 sezonunu üçüncü tamamladı.
İstanbul temsilcisi, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 17-15 önde bitirdi.
İkinci devrede farkı açan Beykoz Belediyespor, sahadan 32-26 galip ayrıldı ve seriyi 2-0 kazanarak üçüncü oldu.
Son Dakika › Spor › Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu mağlup ederek üçüncü oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?