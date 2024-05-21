Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu mağlup ederek üçüncü oldu - Son Dakika
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Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu mağlup ederek üçüncü oldu

Beykoz Belediyespor, Spor Toto\'yu mağlup ederek üçüncü oldu

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabı 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 32-26 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Beykoz Belediyespor, ligde 2023-2024 sezonunu üçüncü tamamladı. İstanbul temsilcisi, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 17-15 önde bitirdi. İkinci devrede farkı açan Beykoz Belediyespor, sahadan 32-26 galip ayrıldı ve seriyi 2-0 kazanarak üçüncü oldu.

21.05.2024 19:23
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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabı 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 32-26 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Beykoz Belediyespor, ligde 2023-2024 sezonunu üçüncü tamamladı.

İstanbul temsilcisi, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 17-15 önde bitirdi.

İkinci devrede farkı açan Beykoz Belediyespor, sahadan 32-26 galip ayrıldı ve seriyi 2-0 kazanarak üçüncü oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu mağlup ederek üçüncü oldu - Son Dakika

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