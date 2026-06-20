Beylikova\'da Kick Boks Kursları Yoğun İlgi Görüyor

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan kick boks kursları, kız ve erkek olmak üzere minikler ile büyükler kategorilerinde toplam 80 kursiyere ulaştı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında açılan kick boks kursları, ilçedeki çocuk ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Kız ve erkeklerden oluşan minikler ile büyükler kategorilerinde eğitim gören kursiyer sayısı kısa sürede 80'e ulaştı. - ESKİŞEHİR