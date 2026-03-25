Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikova Voleybol Turnuvası Başladı
25.03.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikova'da düzenlenen voleybol turnuvasında takımlar dostluk içinde mücadele etti.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

Beylikova Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde "Filede Adalet" ile "Aşağıiğdeağacı", "Beylikova Belediyesi" ile "Beylikova Gençlik Merkezi" takımları karşılaştı.

Müsabakalarda dostluk ruhu ön plana çıkarken, tribünleri dolduran vatandaşlar takımlara destek verdi.

Karşılaşmalarda Beylikova Gençlik Merkezi sporcularının performansı izleyicilerden alkış aldı.

Turnuvanın açılışına Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Beylikova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Gülmez, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 13:29:20. #7.13#
SON DAKİKA: Beylikova Voleybol Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.