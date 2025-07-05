Beyzanur Akkuş Avrupa Şampiyonu

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kiloda Beyzanur Akkuş altın madalya kazandı.

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 65 kiloda mindere çıkan Beyzanur Akkuş, ilk turda Bulgar rakibi Sara S. Ahmedova'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Çeyrek finalde İsveç rakibi Saga Svenson'u 6-2 yenen milli güreşçi, yarı finalde Macar rakibi Viktoria Pupp'ı 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ise Bağımsız Sporcu Margarita Salnazarian'ı 4-4'ten yenerek Avrupa şampiyonu oldu. - İSTANBUL