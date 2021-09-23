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'Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası' İspanya'da bugün başlıyor - Son Dakika

'Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası' İspanya'da bugün başlıyor

23.09.2021 00:57
'Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası' İspanya'da bugün başlıyor, System.String[]

İspanya'nın Casdelldefas kentinde 22-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'den U11, U13, U15, U17 yaş kategorisinde yarışacak 11 kadın, 11 erkek olmak üzere toplam 22 milli sporcu katılım gösteriyor.

İspanya'nın Casdelldefas kentinde 22-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'den U11, U13, U15, U17 yaş kategorisinde yarışacak 11 kadın, 11 erkek olmak üzere toplam 22 milli sporcu katılım gösteriyor.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu'nun İspanya Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte düzenlediği Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası, 22-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İspanya'nın Casdelldefas kentinde gerçekleştiriliyor. Şampiyonada Türkiye'den U11, U13, U15, U17 yaş kategorisinde yarışacak 11 kadın, 11 erkek olmak üzere toplam 22 milli sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek. Şampiyonada ülkemizi Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Milli Takımı'nda yer alan kadın sporculardan Asu Zeynep Namazcı, Ayda Demiröz, Aylin Yılmaz, Başak Yaprak Boğan, Elif Naz Aktaş, Nadide Nehir Çakan, Nisa Cebeci, Rana Öztürk, Sudenaz Pekgöz, Ayşegül Ömür ve Yaprak Nisa Şentürk; erkek sporculardan Abdullah Yıldırım, Abdulsamet Altay, Ahmet Ege Önder, Egemen Özden, Erkan Altunay, Mehmet Ali Koçak, Mehmet Emir Canbazoğlu, Kutay Ababay, Mustafa Sertkaya, Semih Eren Kurtaran ve Türker Bahar temsil edecek.

İspanya'da düzenlenen Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nın ilk gün yarışları; 22 Eylül'de yüzme, koşu ve atış etaplarından oluşan Bireysel Tiathle Yarışı ile başlayacak. Ardından ertesi gün yüzme, koşu ve atış etaplarından oluşan Triathle Karışık Bayrak Yarışı ve Laser Run Karışık Bayrak Yarışı gerçekleştirilecek. Şampiyonada Ferdi Laser Run Yarışları 24 Eylül'de, Biathle Karıyık Bayrak Yarışı müsabakaları 25 Eylül'de yapılacak. Biathle Triathle Dünya Şampiyonası, 26 Eylül'de yapılacak ferdi biathle yarışları ile son bulacak. - İSTANBUL

Milli Sporcu, İspanya, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası' İspanya'da bugün başlıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 'Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası' İspanya'da bugün başlıyor - Son Dakika
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