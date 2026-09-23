Bigaspor\'a 3-0 yenilen Eskişehirspor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Balıkesirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Bigaspor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, deplasmandan 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı. Ligin 4'üncü haftasında Balıkesirspor ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına devam ediyor. Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.