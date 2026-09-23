Bigaspor'a 3-0 yenilen Eskişehirspor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Bigaspor'a 3-0 yenilen Eskişehirspor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor

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Bigaspor\'a 3-0 yenilen Eskişehirspor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor
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Eskişehirspor, geçen hafta deplasmanda Bigaspor'a 3-0 yenildikten sonra Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesi 17 Eylül 2026'da saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Balıkesirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Bigaspor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, deplasmandan 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı. Ligin 4'üncü haftasında Balıkesirspor ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına devam ediyor. Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bigaspor'a 3-0 yenilen Eskişehirspor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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