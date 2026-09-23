Bigaspor\'a 3-0 yenilen Eskişehirspor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor

Bigaspor'a 3-0 yenilen Eskişehirspor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor, geçen hafta deplasmanda Bigaspor'a 3-0 yenildikten sonra Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesi 17 Eylül 2026'da saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Balıkesirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta Bigaspor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, deplasmandan 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı. Ligin 4'üncü haftasında Balıkesirspor ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına devam ediyor. Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?