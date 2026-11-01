Bigaspor, Etimesgutspor'u 1-0 yenerek 17 puanla Play-Off hattına yeniden döndü - Son Dakika
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Bigaspor, Etimesgutspor'u 1-0 yenerek 17 puanla Play-Off hattına yeniden döndü

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bigaspor, evinde Etimesgutspor'u 17'nci dakikada Eren Makul'ün golüyle 1-0 yendi. Geçen haftaki Denizli İdmanyurdu mağlubiyetini telafi eden Bigaspor 17 puana ulaşarak Play-Off hattına döndü, rakibi Etimesgutspor ise 17 puanda kaldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bigaspor evinde zirve yarışındaki Etimesgutspor'u tek golle yenip rakibini yakalamayı başardı: 1-0. Biga İlyas Bayram Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi 17'nci dakikada Eren Makul'ün attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Grupta geçen haftaki Denizli İdmanyurdu mağlubiyetini telafi eden Bigaspor puanını 17 yaparak Play-Off hattına döndü. Haftaya ikinci sırada başlayan Başkent ekibi de 17 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
BigasporDenizliSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bigaspor, Etimesgutspor'u 1-0 yenerek 17 puanla Play-Off hattına yeniden döndü - Son Dakika
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