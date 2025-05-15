Başkan adayı mı olacak? Bilal Erdoğan\'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olmayı düşünmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olmak için hazırlık yaptığı öne sürülmüştü. Bilal Erdoğan, kendisi hakkındaki bu iddiayı net bir dille yalanladı.

"HİÇ İŞİM OLMAZ"

13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, sarı-lacivertli kulübün başkanlığı ile ilgili bir soruya, "Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok. Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. 22 Mayıs'ta Etnospor Kültür Festivali'ne herkesi davet ediyoruz. Bizim kültür ve ihya işimiz var, nesillere mirasın aktarılması işimiz var. Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok." diye cevap verdi.