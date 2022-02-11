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Bilardoda hedef Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonluğu - Son Dakika

Bilardoda hedef Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonluğu

11.02.2022 16:26
Bilardoda hedef Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonluğu

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, üç bantta Ankara'da gerçekleştirilecek Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası ile Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, üç bantta Ankara'da gerçekleştirilecek Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası ile Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Ercan, AA muhabirine, geçen aylarda açılan ve organizasyonlara ev sahipliği yapacak Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin çok iyi bir tesis olduğunu dile getirdi.

Burada düzenlenecek şampiyonalarla hem Türkiye Bilardo Federasyonunun hem de Gölbaşı'nın dünyaya tanıtılacağını belirten Ercan, "Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi, dünyaya hitap eden bir tesis oldu. Tesis ilk defa dünya arenasında görücüye çıkacak. Bu konuda çok heyecanlıyız. Tesisimiz çok beğenildi. Dünya genelinden gelecek misafirlerimizin de bu tesisimizi çok beğeneceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye Bilardo Federasyonu olarak şampiyonalara hazır olduklarına işaret eden Ercan, şöyle devam etti:

"Özellikle 17-19 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyoruz. Turnuvada iki takımımız var. Tayfun Taşdemir ve Lütfi Çenet ile kurulan bir A takımı, Mehmet Can Çapak ve Turgay Orak'tan kurulan ikinci bir takımımız var. Onun ardından 21-27 Şubat tarihlerinde Dünya Kupası var. Mısır'da yapılan Dünya Kupası'nda şampiyon Semih Saygıner oldu. Milli sporcularımız her an dünya kupası kazanacak güçte. Umarım iki şampiyonada da milli gururlarımız bize büyük zaferler yaşatacak."

Ercan, iki aydır düzenlenen turnuvalardan dolayı bölgede bir tek boş otel bulunmadığını, esnafın da durumdan memnun kaldığını vurgulayarak, "Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e projeyi anlattığımda daha sözlerim bitmeden, 'Ben bu projeyi istiyorum.' dedi. Çünkü tesisin Gölbaşı'na kazandıracağı katma değerden, esnafa, tanıtımına katacağı değerden bahsettim. Aynı zamanda Türkiye ve dünya genelinden bütün sporcuların buraya geleceği, senede 3-5 uluslararası turnuva yapılacağı bir tesisten bahsettim." ifadelerini kullandı.

Ercan, Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi'nde Dünya Kupası'nın ardından Türkiye Şampiyonası 1. Etap Erkekler Müsabakaları'nın yapılacağını kaydetti.

Bilardoda hedef Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonluğu
Bilardoda hedef Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonluğu
Bilardoda hedef Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonluğu

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Dünya Kupası, Bilardo, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bilardoda hedef Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonluğu - Son Dakika Spor


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