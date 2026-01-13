Bilecik 1 Amatör Lig'de A ve B gruplarında oynanan 7 müsabakada çekişmeli maçlara sahne olurken, Osmaneli Gençlerbirliği Spor ligde fırtına gibi esiyor.

Bilecik 1 Amatör Lig'de A Grubu'nda 6'ncı hafta B Grubu'nda ise 5'inci hafta geride kalırken, oynanan 7 müsabakada filelere 28 kez havalandı. A Grubu'nda oynana müsabakalarda grup lider Osmaneli Gençlerbirliği Spor kendi evinde Gülümbespor'u 3-1 yendi. Kınıkspor kendi evinde Akpınarspor'a 2-1 mağlup olurken, Vitraspor'da kendi evinde Gölpazarı Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Haftanın son maçında 1969 Bilecikspor kulübü deplasmanda Cihangazispor'u 3-1'lik skorla geçti. Bu sonuçlar sonrası ligde 6'da 6 yapan Osmaneli Gençlerbirliği Spor 18 puanla liderliği sürdürdü. 12'şer puanlı 1963 Bilecik Spor Kulübü ve Cihangazispor lideri takip etti.

Ligin 7'inci haftasında pazar günü İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanacak olan 1963 Bilecikspor Kulübü-Vitraspor maçıyla hafta başlarken, Gülümbespor-Kınıkspor, Gölpazarı Belediyespor-Osmaneli Gençlerbirliği Spor ve Akpınarspor-Cihangazispor maçlarıyla devam edecek.

B Grubu'nda Osmanelispor liderliği sürdürdü

Bilecik 1 Amatör Lig'de B Grubu'nda 5'inci hafta geride kalırken, lider Osmanelispor, Bozüyükspor deplasmanından 5-3'lük skorla döndü. Ertuğrulspor kendi evinde Kürespor'a 6-0 yenilirken, Karaköyspor kendi evinde Pazaryerispor 1-0 skorla geçti. Ligin 5'inci haftasını Edebalispor BAY geçti. Bu sonuçlar sonrası Osmanelispor 13 puanla yükselerek liderliğini sürdürürken, Karaköyspor 12, Pazaryerispor 9 puanla lideri takip etti.

Ligin 6'ncı haftasında Cumartesi günü Edebalispor-Karaköyspor, Osmanelispor-Ertuğrulspor ve Pazaryerispor- Bozüyükspor maçlarıyla devam edecek. Bu haftayı da Kürespor BAY geçecek. - BİLECİK