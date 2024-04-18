Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Grubu\'nda Söğütspor zorlu maçı kazandı

Spor

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Grubu'nda ikinci hafta geride kalırken zorlu maçı Söğütspor kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de A ve B gruplarında ilk üç sırada bitiren takımlar şampiyonluk yarışı için Play-Off Grubu'nda geçtiğimiz hafta kıyasıya bir mücadele başlamıştı. Play-Off Grubu'nda ilk haftada Vitraspor kendi evinde 1308 Osmaneli Belediyespor'a 1-0 yenilirken, Söğütspor, İçköyspor'u 6-1 yendi. Gölpazarı Belediyespor ile Osmaneli Gençlerbirliğispor arasında oynanan maç 87 dakikasında 3-3 iken yarıda kaldı. Bu maçı Gölpazarı Belediyespor hükmen 3-0 kazandı.

Zorlu maçı Söğütspor kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Grubu'nun ikinci haftasında şampiyon adayı gösterilen iki takım karşı karşıya geldi. Osmaneli İlçe Stadı'ndan 1308 Osmaneli Belediyespor ile Söğütspor karşı karşıya geldiğini maçı Söğütspor 1-0 kazarak, ikide iki yaptı. Gölpazarı Belediyespor ilk hafta aldığı hükmen galibiyet sonrası İçköyspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönünce o da puanını 6'ya çıkardı. Vitraspor, Osmaneli Gençlerbirliğispor karşısında deplasmanda 4-0 kazanarak, rahat bir 3 puan aldı. Bu sonuçlar sonrası Söğütspor ve Gölpazı Belediyespor 6'şar puanla ligde liderliği paylaşırken, Vitraspor, 1308 Osmaneli Belediyespor 3'er puanda 3 ve 4'üncü sırayı paylaştı. Ligde henüz puanı olmayan İçköyspor ve Osmaneli Gençlerbirliğispor 5 ve 6'ncı sırayı paylaştı.

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Grubu'nun 3'üncü haftasında İçköyspor-1308 Osmaneli Belediyespor, Gölpazarı Belediyespor-Vitraspor ve Söğütspor-Osmaneli Gençlerbirliğispor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK