Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Grupları\'nda lider değişti

Spor

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Grupları'nda 5'inci hafta geride kalırken, Söğütspor kendi evinde mağlup olunca grupta tüm dengeler değişti.

Bilecik 1. Amatör Lig a ve b gruplarında ilk 3 sırada yer alan takımlar şampiyonluk için Lig Play-Off Grubu'nda nefes kesen maçlara seyircilerin önüne çıkıyor. Grupta 5'inci hafya geride kalırken, şampiyonluğun en büyük favorisi olan 12 puanlı lider Söğütspor kendi evinde 9 puanlı Vitraspor'a 3-1 yenildi. 1308 Osmaneli Belediyespor kendi evinde Gölpazarı Belediyespor'u 5-2 yenerken, puanını 12'ye çıkardı. Ligden çekilen İçköyspor karşısında 3-0 hükmen kazanan Osmaneli Gençlerbirliğispor'da ligde 3 puan ile tanıştı. Ligin 6'ncı haftasında 1308 Osmaneli Belediyespor,Vitraspor'u konuk ederken, Osmaneli Gençlerbirliğispor, Gölpazarı Belediyespor'u konuk edecek.

Söğütspor ise, ligden geçilen İçköyspor karşısında 3-0 hükmen galip sayılacak.

Ligde 12 puanlı Vitraspor, Söğütspor ve 1308 Osmaneli Belediyespor ilk 3 sırayı paylaşıyor. - BİLECİK