Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun Güven Tazeledi

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Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 16'ncı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nusret Tosun, güven tazeledi.

Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'ndeki seçimde, Nusret Tosun ile 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Ahmet Topçu başkanlığa aday oldu. 89 delegenin oy kullandığı seçimde, Tosun 53 oy alarak göreve tekrar seçilirken, Topçu 36 oy aldı.

Nusret Tosun, yaptığı konuşmada, Bilecik ASKF tarihinde ilk kez iki adayla seçime gidildiğini, kendisinin ve Topçu'nun amacının Bilecik'te amatör sporu üst seviyelere taşımak olduğunu söyledi.

Futbol ve salon sporlarında hizmet verdiklerini belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Salon sporunda ilimiz son yıllarda muhteşem başarılar elde etmeye başladı. Belediye başkanlarımız amatör spora büyük destek veriyorlar. 1987 yılından bu yana çok yol katettik. Gençliğin spora bakışı adı altında iki büyük proje gerçekleştirdik. Bu projelerden müthiş derecede gelir elde ettik. Son yıllarda imkanlarımız kısıtlı olmasına rağmen genç liglerimizi oynattık. Yanlışımız ya da eksiğimiz olabilir ama şuna inanın elimizden geldiğince arkadaşlarımızla birlikte çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz."