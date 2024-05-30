Bilecik Belediyesi Jimnastik Kursu Öğrencileri Hünerlerini Sergiledi

Spor

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında eğitim alan yüzlerce jimnastik kursu öğrencisi hünerlerini sergiledi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen jimnastik şöleninde öğrenciler gruplar halinde performanslarını sergiledi. Etkinlik sonunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, kursiyer öğrencilere madalyalarını takdim ederek, fotoğraf çektirdi.

"Çocuklarımızın daha güzel ortamlarda güzel faaliyetlerde bulunmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bilecik Belediyesi'nin çocuklara ve eğitime olan katkısı ve verdiği önem hakkında konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Çocuklarımızın daha güzel ortamlarda güzel faaliyetlerde bulunmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanarak, "Siz değerli velilerimize jimnastik kurslarımıza nasıl başladığımızı anlatmak istiyorum. Sağ olsun hocamız bize başvurdu ve çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için bu alanda eğitimler vermek istediğini bildirdi. Bizler de bunu sevinçle karşıladık ve İstasyon Mahallemizdeki binada kapsamlı bir düzenleme yaparak, burasını çocuklarımız için hazırladık. Ancak burası artık çocuklarımıza yetmiyor. Bunun için yeni arayış ve planlamalarımız var. Daha güzel ortamlarda çocuklarımızı yetiştirmek için yeni mekanlar oluşturacağız. Yeteneklerinize değer katacak birbirinden farklı kurslarla her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz çocuklar" ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşı, aile üyelerine, çocuklarını güvenle teslim etmeleri ve gösterdikleri fedakarlık dolayısıyla teşekkür ettiğini belirtti.

Aile üyeleri de gerçekleştirilen kursların çocukların gelişimine birçok açıdan fayda sağladığını belirterek, duydukları memnuniyeti ifade ettiler. - BİLECİK