Bilecik Boksçularından Şampiyonluk Başarısı

Bilecikli sporcular, Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti.

Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atan Bilecikli sporcular, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi. Şampiyonada 46 kiloda Türkiye şampiyonu olan Yaprak Altundal büyük gurur yaşatırken, 57 kiloda Cansu Arı, 60 kiloda Hayrünnisa Nur Topal ve 48 kiloda Ceylin Çakır çeyrek finale yükselerek başarılı performans sergiledi. Ziyarette sporcular ve antrenör Serkan Mayda tebrik edilirken, genç boksörlerin elde ettiği derecelerin Bilecik sporuna önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcuların disiplinli çalışmalarıyla önemli başarılara ulaştığını belirterek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK