Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençler Satranç Müsabakaları tamamlandı

Spor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen 'Gençler Satranç Müsabakaları' tamamlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler Satranç müsabakalarında; Ertuğrulgazi Lisesi kupanın sahibi oldu. Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, Ertuğrulgazi Lisesi 2. Takım ise 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kızlar kategorisinde müsabaka sonuçlarında Ertuğrulgazi Lisesi kupanın sahibi oldu. Hayme Ana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 2. Takım 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, müsabakada gösterdikleri çabalarından dolayı tüm lise öğrencilerini tebrik ederek madalyalarını takdim etti. - BİLECİK