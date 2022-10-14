Bilecik haber | Bilecik'ten bir Balkan Şampiyonu daha - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik haber | Bilecik'ten bir Balkan Şampiyonu daha

14.10.2022 10:10
Bilecik haber | Bilecik'ten bir Balkan Şampiyonu daha

Bilecik haberlerine göre 5. Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonu Bilecik ilini temsil eden Nisanur Bırni oldu.

5. Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonu Bilecik ilini temsil eden Nisanur Bırni oldu.

Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 5. Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası, 10 farklı ülkeden bin 100 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Şampiyonada Bilecik'i Nisanur Bırni temsil etti. 6 gün süren şampiyonada başarılı sporcu Nisanur Bırni, 80 kg sıklette karşılaştığı bütün rakiplerini mağlup etti ve altın madalya elde ederek Balkan Şampiyonu oldu.

Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları sporcuları katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalya elde etmeye devam ediyor. Son olarak başarı Wushu branşından geldi. Başarılı sporcu ve antrenörü tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir," Kuruluş ve Kurtuluşun şehir Bilecik, spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Merkez ve İlçelerde başlattığımız alt yapı odaklı çalışmalar ile sporcularımızın katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalya elde etmesinden çok memnunuz. Ayrıca sporcularımız sadece katıldıkları turnuvalarda madalya elde etmiyor milli takımlara davet edilerek ülkemizi de temsil ediyor. Sistemli ve bilimsel programlanan antrenmanlarımız ile bu başarıların daha da artacağına inanıyorum. Sporcumuz Nisanur ve antrenörümüz Ayşenur Danabaş'ı tebrik ediyor başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
U14 maçı sonrası takım otobüsünü taşladılar U14 maçı sonrası takım otobüsünü taşladılar Yenipazarlılar bu kış doğalgaz ile ısınacak Yenipazarlılar bu kış doğalgaz ile ısınacak
Kaynak: İHA

Karahisar, Bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik haber | Bilecik'ten bir Balkan Şampiyonu daha - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Dünkü indirimin sevinci kısa sürdü! Motorine zam geliyor
10:21 Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum
10:10 MİT'ten Suriye'de PKK'ya darbe! Çavreş tugayı sorumlusu Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildi
10:07 Müşterilerini "Tersten alışverişe" teşvik etmeyi amaçlayan dünyaca ünlü spor mağazası isim değişikliğine gitti
09:56 Ege'de provokatif ziyaret! Yunanistan Genelkurmay Başkanı Sakız Adası'na gitti
09:46 Cansız bedeni atacakları yer için keşif yapmışlar! Kan donduran cinayette yeni detay ortaya çıktı
09:48 50 yaşından büyük, 250 kilogram ağırlığındaki "Okyanusun kraliçesi" Kuzey Atlantik'te yakalandı
09:33 Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? Sosyal medyadan verdiği cevaplar akılları karıştırdı
09:29 "Okyanusun kraliçesi" olarak adlandırılan 50 yaşından büyük, 250 kilo ağırlığındaki köpekbalığı yakalandı
09:18 Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 11:00:09. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik haber | Bilecik'ten bir Balkan Şampiyonu daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement