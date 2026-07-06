Bilecik Judocularından Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Judocularından Başarı

Bilecik Judocularından Başarı
06.07.2026 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik judocuları, Anadolu Yıldızlar Ligi'ndeki 4 madalya ile yarı finale yükseldi.

Bilecikli judocular, Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları'nda kazandıkları 4 madalya ile yarı final bileti aldı.

Uşak'ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları'nda Bilecik'i temsil eden judocular önemli bir başarıya imza attı. Organizasyona 4 sporcu ile katılan Bilecik ekibi, tüm sporcularının madalya kazanmasıyla dikkati çekti. Müsabakalarda 52 kiloda Zeynep Naz Sağan ile 66 kiloda Ahmet Altınay gümüş madalya kazanırken, 73 kiloda Berkay Yıldız ve 90 kiloda Cebrail Zaloğlu bronz madalyanın sahibi oldu. Takım klasmanında ise Bilecik erkek judo takımı grup müsabakalarını 5'inci sırada tamamlayarak, 28-30 Temmuz 2026 tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakaları'na katılmaya hak kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarının il sporuna önemli katkı sunduğunu belirterek, "Uşak'ta ilimizi başarıyla temsil ederek önemli bir başarıya imza atan sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can'ı gönülden tebrik ediyorum. Dört sporcumuzun da madalya kazanması bizleri gururlandırdı. Bursa'da düzenlenecek yarı final müsabakalarında da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerine inanıyor, sporcularımıza ve antrenörümüze başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik Judocularından Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
RTÜK’ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı RTÜK'ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Balıkesir’de kamyonet dereye uçtu 2 ölü, 1 yaralı Balıkesir'de kamyonet dereye uçtu; 2 ölü, 1 yaralı

09:28
TRT’den yeni gaf Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
08:50
17 yıl sonra tarihi ziyaret Savunmadan FETÖ’ye kritik başlıklar masada
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada
08:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme Canbay’ın beklemediği karar
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar
08:13
Sürücüler dikkat Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
08:01
Prenses’ten Brezilya’yı yıkan Haaland’a özel teşekkür Görüntü gündem oldu
Prenses'ten Brezilya'yı yıkan Haaland'a özel teşekkür! Görüntü gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 10:14:29. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik Judocularından Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.