Bilecik Kız Takımı Yarı Finale Yükseldi

Bilecik'te Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Müsabakaları'nda Bilecik atlet kız takımı, yarı finale yükseldi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Müsabakaları'nda başarılı bir performans sergileyen Bilecik kız takımı, elde ettiği derecelerle yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Grup müsabakalarında farklı branşlarda önemli dereceler elde eden Bilecik kız takımı, takım sıralamasını 4'üncü sırada tamamladı. Bu sonuçla sporcular, 10 Ağustos 2026 tarihinde Eskişehir'de düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Bilecikli sporcuların, yarı finalde de derece elde ederek finallere yükselmesi hedeflenirken, antrenörler Ahmet Topçu, Sercan Ocak ve Mert Moralı'nın çalışmaları da takdir topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Müsabakaları'nda elde ettikleri başarılı sonuçlarla yarı finale yükselen sporcularımızı ve antrenörlerimiz Ahmet Topçu, Sercan Ocak ile Mert Moralı'yı yürekten tebrik ediyorum. 10 Ağustos'ta Eskişehir'de gerçekleştirilecek yarı final müsabakalarında kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK