Bilecik spor haberleri... Osmaneli'nden milli takıma uzanan yolculuk - Son Dakika
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Bilecik spor haberleri... Osmaneli'nden milli takıma uzanan yolculuk

07.10.2022 10:22
Bilecik spor haberleri... Osmaneli'nden milli takıma uzanan yolculuk

Bilecik haberi... 1308 Osmaneli Belediyespor'un alt yapı takımında yetişen ve son Lefke Cup U-14 Turnuvası'nda başarılı performansı sonrası Konyaspora transfer olan futbolcu Görkem Yavuz çıkışını sürdürerek, U-14 Milli Takımı aday kadrosuna yükseldi.

1308 Osmaneli Belediyespor'un alt yapı takımında yetişen ve son Lefke Cup U-14 Turnuvası'nda başarılı performansı sonrası Konyaspora transfer olan futbolcu Görkem Yavuz çıkışını sürdürerek, U-14 Milli Takımı aday kadrosuna yükseldi.

1308 Osmaneli Belediyespor futbolcusu sol stopperi 2009 doğumlu Görkem Yavuz, Lefke Cup U-14 Turnuvası'nda oynadığı güzel futbolla tüm takımların ilgisini çekip, Konyaspor'un 15 günlük kampına katılmıştı. Gelecek vadeden futbolcunun eğitimi ve gelişimi Konyaspor tarafından üstlenerek transfer işlemi gerçekleşmişti. Başarılı sporcu Görkem Yavuz, Konyaspor takımında da çıkışını sürdürerek U-14 Milli Takım aday kadrosuna yükseldi.

Yetenekli futbolcu Görkem Yavuz ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediye Spor'un alt yapı takımında yetişen başarılı sporcumuzun U-14 Milli Takım aday kadrosuna yükselmesine çok sevindik. Sporcumuzu ve ailesini kutluyoruz. Sporcumuzun yetişmesini sağlayan 1308 Osmaneli Belediyespor yöneticilerine, hocalarımıza ve Kulüp Başkanı Fikret Atabay'a teşekkür ediyoruz. Allah değerli evladımızın yolunu açık etsin" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Milli Takım, Konyaspor, Osmaneli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik spor haberleri... Osmaneli'nden milli takıma uzanan yolculuk - Son Dakika

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