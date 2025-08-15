Bilecik\'te 103 Bin Öğrenci Spora Yatkın Bulundu

Bilecik'te 2024-2025 eğitim döneminde gerçekleştirilen Sportif Yetenek Taraması çerçevesinde, 103 bin 605 öğrenci spora yatkın bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gençlerin sportif yeteneklerinin tespit edilmesi ve desteklenmesi için önemli bir adım atıldığı belirtildi. Sportif Yetenek Taraması çerçevesinde, 103 bin 605 öğrenci spora yatkın bulunduğu bilgisi paylaşıldı. İl Müdürü Ramazan Demir, 2023-2024 döneminde Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Programı'nı başarıyla tamamlayan 50 bin 31 öğrencinin Spor Karnesi'nin de kamuoyuna duyurulduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizin spora olan ilgisi her geçen gün artıyor. Bu programlarla hem yeteneklerini keşfediyoruz hem de onları sağlıklı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Spor, gençlerimizin hayatında önemli bir yer tutmalı. Bilecik olarak spora ve gençlerimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Onların yanında olmak, başarılarını desteklemek en büyük görevimiz" dedi. - BİLECİK