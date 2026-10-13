Bilecik\'te Amatör Spor Haftası kapsamında jimnastik ve yüzme müsabakaları düzenlendi

Bilecik'te Amatör Spor Haftası kapsamında artistik jimnastik etkinliği ve yüzme müsabakaları heyecanı yaşandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen artistik jimnastik etkinliğinde sporcular denge, güç ve esnekliklerini ortaya koydu. Yüzme müsabakalarında ise farklı sporcular, havuzda dereceye girebilmek için mücadele etti. Amatör Spor Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerle sporun yaygınlaştırılması, gençlerin farklı branşlara yönlendirilmesi ve amatör spor dallarına ilginin artırılması amaçlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerle sporun farklı branşlarını tanıtmayı ve gençlerimizi spora teşvik etmeyi önemsiyoruz. Etkinliklere katılan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.