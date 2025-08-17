Bilecik\'te Analig Basketbol Müsabakaları Başladı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Analig Basketbol 2. Etap 1. Grup müsabakaları, İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen coşkulu bir açılış seremonisi ile başladı.

Genç sporcular, sahada kıyasıya bir rekabet içinde yer alırken, izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Açılış törenine katılan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada, gençlerimizin sporla buluştuğu, centilmence ve dostça bir rekabet ortamında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür organizasyonlar, sporun birleştirici gücünü ortaya koyuyor ve gençlerimizin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz, centilmenlikten ödün verilmeden, hep birlikte daha nice zaferlere imza atılacağına inanıyoruz." - BİLECİK