Bilecik'te Enduro ve ATV Şampiyonası Rekor İzleyiciyle Gerçekleşti - Son Dakika
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Bilecik'te Enduro ve ATV Şampiyonası Rekor İzleyiciyle Gerçekleşti

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Bilecik'teki şampiyonayı 50 bin kişi izledi, 200 sporcu zorlu parkurlarda mücadele etti.

22.04.2025 00:58
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Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası'nı bu yıl 50 bin kişi izledi

Şampiyonaya 200 motosiklet ve ATV tutkunu sporcu kayıt yaptırdı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl: "Şampiyona şehre ekonomik ve turistik anlamda önemli katkı sağlıyor"

BİLECİK - Bilecik'te hafta sonu düzenlenen Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası'na rekor bir izleyici katılımı oldu. 83 bin nüfuslu kentte, 50 bin kişi yarışları izledi.

İlk ayağı cumartesi ve pazar günü yapılan şampiyonaya 200 motosiklet ve ATV tutkunu sporcu kayıt yaptırdı. Bu sayı son yılların rekoru olarak kayıtlara geçerken, yarışları bu yıl 50 bin izledi. Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şampiyonanın yapıldığı alana 10 bine yakın aracın giriş-çıkış yaptığını ve 2 gün boyunca 50 bini geçkin kişinin yarışları izlediği söyledi. Motor sporlarına gönül verenlerin kalbinin Bilecik'te attığını belirten Aygöl, "Türkiye Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası, adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi. Valiliğimiz öncülüğünde yapılan 26 kilometrelik Türkiye'nin en zorlu ve en uzun parkurlarından biri olarak kabul edilen Endurobil 365 EkstremPark, sporseverlere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Organizasyonun ilk gününde, motor sporları dünyasının yıldız ismi Türkiye Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı muhteşem şovlarla izleyenleri etkiledi. Polat'ın dumanlar içindeki stunt hareketleri ve motosiklet üzerinde gerçekleştirdiği akrobatik gösteriler, meydanı dolduran kalabalıktan büyük alkış aldı. Gün boyunca süren sıralama turlarında, ATV ve motosiklet sürücüleri zorlu parkurlarda en iyi dereceyi elde edebilmek için ter döktü. Tribünler tamamen dolarken, yarış alanı adeta festival alanına dönüştü. Renkli görüntüler, hem katılımcılara hem de izleyicilere keyifli anlar yaşattı" ifadelerini kullandı.

"Şehre ekonomik ve turistik anlamda önemli katkı sağlıyor"

Şampiyonanın ikinci gününün tam anlamıyla bir mücadele sahnesine dönüştüğünü vurgulayan Aygöl, "Sabah 10.30'da başlayan final yarışları, akşam 16.00'ya kadar büyük bir heyecanla sürdü. Türkiye'nin dört bir yanından gelen, farklı yaş gruplarındaki 200'ü aşkın kadın ve erkek sporcu, dereceye girebilmek ve şampiyonluk kupasını kaldırmak için kıyasıya yarıştı. Zorlu virajlar, dik rampalar, su geçişleri ve çamurlu etaplar, parkurun ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bilecik'in doğal güzellikleriyle çevrili Endurobil 365 EkstremPark, bu büyük organizasyonla hem Türkiye'deki motor sporları camiasının dikkatini çekiyor hem de şehre ekonomik ve turistik anlamda önemli katkı sağlıyor. Şampiyona boyunca güvenlik önlemleri üst düzeyde tutulurken, izleyiciler için çeşitli sosyal alanlar, yiyecek içecek stantları ve etkinlik noktaları da oluşturuldu" diye konuştu.

Ayrıca Bilecik, motor sporları açısından önemli bir ev sahibi yaparken, Enduro ve ATV tutkunları bir sonraki buluşma için şimdiden sabırsızlanmaya başladı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik'te Enduro ve ATV Şampiyonası Rekor İzleyiciyle Gerçekleşti - Son Dakika

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