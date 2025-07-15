Bilecik\'te Futbol İl Temsilciliği Seçimi Bekleniyor

Bilecik'te görevinden istifa eden Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'nun yerine 3 aylığına İsmail Özdil atanması ardından sürenin bittiği belirten Söğüt spor eski Başkanı Zafer Subaşıoğlu, seçimlerin yapılması çağrısı yaptı.

Bilecik'te 24 Şubat günü 15 yıldır Futbol İl Temsilciliği yapan tüm spor kulüpleri tarafından sevilen Engin Toku görevinden istifa etmişti. Toku o gün yaptığı açıklamada, "Kulüp başkanları, yöneticiler ve antrenör arkadaşlarım 18 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Futbol İl Temsilciliği görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Yıllardır beraber çalışmaktan memnun ve gurur duyduğum amatör takımlara başarılar dilerim" demişti.

"ASKF Başkanı Nusret Tosun ve İsmail Özdil Futbol İl Temsilciliği seçimlerini oldu bittiye getiriyorlar"

Toku'nun bu istifasının ardından Amatör Futbol Direktörlüğü Amatör İşler Kurulu tarafından 2024-2025 sezonunda görev yapmak üzere yeni Futbol İl Temsilcisi olarak İsmail Özdil atamıştı. Liglerin bitmesinin ardından hala Futbol İl Temsilciliği seçimi yapılmazken bu duruma Söğütspor eski Başkanı Zafer Subaşıoğlu tepki gösterdi. Subaşıoğlu, "3 aylığına gelen Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil'in görevi 1 Temmuz 2025 itibarıyla sona ermiştir. Bizler Temmuz 15'e geldiğimizde seçim için ASKF'da hala bir ses yok. Futbol İl Temsilciliği seçimleri ne zaman olacak bütün kulüpler merak ediyor. Tüm kulüp başkanlarına yazı ile bilgilendirmesi lazım. ASKF Başkanı Nusret Tosun ve İsmail Özdil Futbol İl Temsilciliği seçimlerini oldu bittiye getiriyorlar. Seçim ne zaman olacak onla ilgili bir açıklama yapsınlar" dedi. - BİLECİK