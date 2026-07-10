Bilecik’te Futsal Milli Takım Kampı Hazırlıkları Hızlandı - Son Dakika
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Bilecik’te Futsal Milli Takım Kampı Hazırlıkları Hızlandı

Bilecik’te Futsal Milli Takım Kampı Hazırlıkları Hızlandı
10.07.2026 09:30
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Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı kampı için hazırlıklar başladı.

Bilecik'te gerçekleştirilecek milli kamp öncesi ön hazırlık yapıldı.

Bilecik'te 1-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı Uluslararası Yarışmalar Hazırlık Kampı öncesinde hazırlıklar hız kazandı. Kamp öncesi yürütülecek organizasyon ve koordinasyon çalışmalarını değerlendirmek üzere Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımları Direktörü Ramazan Karacif ile Futsal Teknik Ekibi Antrenörleri Ozan Çağrı Gül, Güney Erdem ve Osman Aydoğan, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede hazırlık kampının organizasyon süreci, sporcuların kamp programı, tesislerde yürütülecek çalışmalar ve uluslararası yarışmalar öncesindeki planlamalar ele alındı. Kampın en verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak koordinasyon çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, milli takım kafilesine kamp süreci ve uluslararası organizasyonlarda başarı dileklerini ileterek, "Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı'nı ilimizde ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kamp sürecinin en iyi şartlarda tamamlanması için gerekli tüm hazırlıkları titizlikle sürdürüyoruz. Ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek sporcularımıza ve teknik ekibimize uluslararası yarışmalarda üstün başarılar diliyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik’te Futsal Milli Takım Kampı Hazırlıkları Hızlandı - Son Dakika

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