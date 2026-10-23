Bilecik'te genç kızlar basketbol müsabakası bitti, dereceye giren takımlar ödül aldı - Son Dakika
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Bilecik'te genç kızlar basketbol müsabakası bitti, dereceye giren takımlar ödül aldı

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Bilecik\'te genç kızlar basketbol müsabakası bitti, dereceye giren takımlar ödül aldı
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Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Genç Kızlar Basketbol Müsabakaları sona erdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verilirken Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, emeği geçenlere ve sporculara teşekkür etti.

Bilecik'te potanın genç yıldızları ödüllerine kavuştu.

Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Genç Kızlar Basketbol Müsabakaları sona erdi. Parkede mücadele eden genç sporcuların karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarına kavuştu. Okul sporları kapsamında gerçekleştirilen Genç Kızlar Basketbol Müsabakaları, takımların dereceye girebilmek için verdiği mücadeleye sahne oldu. Müsabakaların tamamlanmasının ardından başarılı takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, organizasyonda emeği geçenlere ve müsabakalara katılan sporculara teşekkür ederek, "Okul sporları, gençlerimizin sporla iç içe büyümesi, takım ruhunu benimsemesi ve kendilerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Potada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Müsabakalara katılan öğretmenlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımıza başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Ramazan DemirBasketbolGençlikBilecikEğitimSporSon Dakika

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