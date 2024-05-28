Bilecik\'te Gençlik Merkezi, Açık Hava Sinema Etkinliği ile Gençleri Buluşturdu

Spor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde açılan Gençlik Merkezi 'Açık Hava Sinema Etkinliği' ile tüm gençleri buluşturdu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gölpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yeni açılan Gençlik Merkezinde 'Açık Hava Sinema Etkinliği' düzenlendi. Düzenlenen etkinlik sayesinde tüm gençler bir araya gelme fırsatı yakaladı. Gençlik Merkezinin tanıtımının yapıldığı film izleme etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleşti. - BİLECİK