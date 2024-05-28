Bilecik'te Gençlik Merkezi, Açık Hava Sinema Etkinliği ile Gençleri Buluşturdu - Son Dakika
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Bilecik'te Gençlik Merkezi, Açık Hava Sinema Etkinliği ile Gençleri Buluşturdu

Bilecik\'te Gençlik Merkezi, Açık Hava Sinema Etkinliği ile Gençleri Buluşturdu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gölpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Açık Hava Sinema Etkinliği' ile gençleri bir araya getirdi. Gençlik Merkezinin tanıtımının yapıldığı etkinlik, gençler arasında büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

28.05.2024 10:43
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde açılan Gençlik Merkezi 'Açık Hava Sinema Etkinliği' ile tüm gençleri buluşturdu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gölpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yeni açılan Gençlik Merkezinde 'Açık Hava Sinema Etkinliği' düzenlendi. Düzenlenen etkinlik sayesinde tüm gençler bir araya gelme fırsatı yakaladı. Gençlik Merkezinin tanıtımının yapıldığı film izleme etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleşti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te Gençlik Merkezi, Açık Hava Sinema Etkinliği ile Gençleri Buluşturdu - Son Dakika
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