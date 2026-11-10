Bilecik'te güreş gençler il birinciliği sona erdi, dereceye girenlere madalya verildi - Son Dakika
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Bilecik'te güreş gençler il birinciliği sona erdi, dereceye girenlere madalya verildi

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Bilecik\'te güreş gençler il birinciliği sona erdi, dereceye girenlere madalya verildi
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Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Güreş Gençler İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı, dereceye giren sporculara madalya verildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları, antrenörleri ve hakemleri tebrik etti.

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında genç güreşçiler il birinciliği için mindere çıktı.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, Güreş Gençler İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Genç sporcular, il birinciliği için minderde kıyasıya mücadele etti. Heyecanlı karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakalara katılan sporcuları tebrik ederek, "Gençlerimizin sporla iç içe olması ve farklı branşlarda kendilerini geliştirmesi bizleri mutlu ediyor. Müsabakalarda mücadele eden tüm sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerimizi ve görev alan hakemlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Ramazan DemirGençlikBilecikEğitimSporSon Dakika

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